У Харкові сталася сутичка між прихильниками Шарія та Нацкорпусом

Госпіталізовано двоє людей

Госпіталізовано двоє людей

Фото: з відкритих джерел

У Харкові між прихильниками двох партій - Нацкорпуса і партії Шарія - відбулися зіткнення, в результаті чого постраждали дві людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

Конфлікт стався між представниками "Національного корпусу" і прихильниками "Партії Шарія". Представники "Нацкорпуса" розмалювали паркан домогосподарства, де на їхню думку живе голова обласного осередку "Партії Шарія". Потім між двома групами відбулися зіткнення із застосуванням зеленки.

На місці події поліція виявила розмальований паркан будинку і двох постраждалих чоловіків 22 і 32 років. Слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4. ст. 296 КК (хуліганство). Всі обставини конфлікту і особи зловмисників встановлюються.

У свою чергу в Нацкорпусі пояснили подробиці акції.

Сьогодні Національний корпус навідався до будинку сім'ї Кацуба в Харкові. Сім'я Кацуба – колишні регіонали, які тривалий час фінансово підтримують різні сумнівні проросійські ініціативи, зокрема партію Шарія", - зазначається на сайті організації.

Нагадаємо, раніше в Харкові закидали яйцями прихильників Шарія.