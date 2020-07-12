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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 липня 2020, 15:34 14

На вечірці в нічному клубі поліція охороняла сина Авакова та нардепів

12 липня 2020, 15:34 14
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В одному з розважальних закладів Києва святкували день народження депутата Харківської облради Володимира Скоробогача
В одному з розважальних закладів Києва святкували день народження депутата Харківської облради Володимира Скоробогача
Фото з відкритих джерел
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Під час гулянки поліція не штрафувала заклад і відвідувачів за порушення карантину, а охороняла сина Авакова, депутата від "Слуги народу" з Харківщини Олександра Бакумова та нардепа попереднього скликання Віталія Хомутинніка.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналу опублікував журналіст та депутат 8 скликання Сергій Лещенко, пише RegioNews.

На місці була присутня поліція, яка не тільки не втручалася в порушення правил карантину, але й охороняла учасників. А охороняти було кого – на дні народження був присутній син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Яскравішою ілюстрації подвійних стандартів складно уявити, – зазначив Лещенко.

На відео, яке прикріпив до свого посту Лещенко, інста-сторі дівчини, яка була на тій вечірці. Однак на ній важко розпізнати серед натовпу відомих у політикумі персон.


За відповідною локальною міткою нічного клубу Perfect Place у Instagram люди масово викладали фото і відео з нічної вечірки 12 липня. Вона проводилася без дотримання санітарно-епідемічних вимог, відвідувачі були без масок і ні про яку соціальну дистанцію не йшлося.

Нагадаємо, сьогодні вночі поліцейські закрили нічний клуб на Київщині за порушення правил карантину.

Київ Арсен Аваков Слуга народа поліція Харьків облрада депутат нардеп Нічні клуби
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