На вечірці в нічному клубі поліція охороняла сина Авакова та нардепів

В одному з розважальних закладів Києва святкували день народження депутата Харківської облради Володимира Скоробогача

В одному з розважальних закладів Києва святкували день народження депутата Харківської облради Володимира Скоробогача

Фото з відкритих джерел

Під час гулянки поліція не штрафувала заклад і відвідувачів за порушення карантину, а охороняла сина Авакова, депутата від "Слуги народу" з Харківщини Олександра Бакумова та нардепа попереднього скликання Віталія Хомутинніка.

Відповідну інформацію у своєму телеграм-каналу опублікував журналіст та депутат 8 скликання Сергій Лещенко, пише RegioNews.

На місці була присутня поліція, яка не тільки не втручалася в порушення правил карантину, але й охороняла учасників. А охороняти було кого – на дні народження був присутній син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Яскравішою ілюстрації подвійних стандартів складно уявити, – зазначив Лещенко.

На відео, яке прикріпив до свого посту Лещенко, інста-сторі дівчини, яка була на тій вечірці. Однак на ній важко розпізнати серед натовпу відомих у політикумі персон.



За відповідною локальною міткою нічного клубу Perfect Place у Instagram люди масово викладали фото і відео з нічної вечірки 12 липня. Вона проводилася без дотримання санітарно-епідемічних вимог, відвідувачі були без масок і ні про яку соціальну дистанцію не йшлося.

Нагадаємо, сьогодні вночі поліцейські закрили нічний клуб на Київщині за порушення правил карантину.