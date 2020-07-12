Через негоду в Україні знеструмлені понад 100 населених пунктів

Постраждали Львівська, Рівненська та Закарпатська області

Постраждали Львівська, Рівненська та Закарпатська області

Фото: berdsk

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДСНС України.

Станом на 7 годину ранку 12 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 54, Рівненська – 29 та Закарпатська – 17.

Рятувальники усувають наслідки негоди.

Нагадаємо, вчора у західних областях України оголосили штормове попередження.

Також ДСНС попередила про нові повені на Західній Україні.