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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 липня 2020, 10:26 2

Через негоду в Україні знеструмлені понад 100 населених пунктів

12 липня 2020, 10:26 2
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Постраждали Львівська, Рівненська та Закарпатська області
Постраждали Львівська, Рівненська та Закарпатська області
Фото: berdsk
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДСНС України.

Станом на 7 годину ранку 12 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 54, Рівненська – 29 та Закарпатська – 17.

Рятувальники усувають наслідки негоди.

Нагадаємо, вчора у західних областях України оголосили штормове попередження.

Також ДСНС попередила про нові повені на Західній Україні.

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