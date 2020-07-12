Через негоду в Україні знеструмлені понад 100 населених пунктів
Постраждали Львівська, Рівненська та Закарпатська області
Постраждали Львівська, Рівненська та Закарпатська області
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДСНС України.
Станом на 7 годину ранку 12 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 54, Рівненська – 29 та Закарпатська – 17.
Рятувальники усувають наслідки негоди.
Нагадаємо, вчора у західних областях України оголосили штормове попередження.
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