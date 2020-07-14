В Харьковской области выпало рекордное количество осадков за весь период наблюдений

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 1881 года

Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 1881 года

Фото: Facebook

За прошедшую ночь в Харьковской области выпало 87 мм осадков, это абсолютный суточный рекорд за весь период наблюдений.

Об этом в Facebook сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает RegioNews.

Начиная с вечера 13 июля и до 9 часов утра 14 июля по Харькову и области прошли сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений", - говорится в сообщении.

По информации метеорологов, предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 1881 года и составлял 83 мм осадков. Они отмечают, что для лесостепной зоны такие интенсивные осадки являются редким явлением.

Напомним, ранее ГСЧС предупредила о новых наводнениях на Западной Украине.