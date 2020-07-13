Пожежа в Луганській області повністю ліквідована - ДСНС

Її визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня

Її визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня

Фото: ДСНС

Масштабна пожежа, яка виникла 6 липня на території Новоайдарського району Луганської області, повністю ліквідована.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

13 липня о 17:20 лісову пожежу на території Новоайдарського району, яка виникла 6 липня ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, пожежа виникла біля села Осколонівка та через сильний поривчастий вітер і поширилась на хвойні ліси.

9 липня вогонь було локалізовано, рятувальни займалися гасінням тліючих осередків.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.