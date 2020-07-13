17:37  13 липня
Ексміністра Кожару триматимуть під вартою до 25 серпня
19:12  13 липня
Винуватцеві ДТП під Києвом, у якій загинуло четверо людей, оголошено про підозру
18:18  13 липня
На Донбасі загинули двоє українських військових
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 18:55 8

Пожежа в Луганській області повністю ліквідована - ДСНС

13 липня 2020, 18:55 8
Читайте также на русском языке
Її визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня
Її визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Масштабна пожежа, яка виникла 6 липня на території Новоайдарського району Луганської області, повністю ліквідована.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

13 липня о 17:20 лісову пожежу на території Новоайдарського району, яка виникла 6 липня ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, пожежа виникла біля села Осколонівка та через сильний поривчастий вітер і поширилась на хвойні ліси.

9 липня вогонь було локалізовано, рятувальни займалися гасінням тліючих осередків.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

пожежа вогонь рятувальники ДСНС Луганська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Масштабна пожежа у Чернівцях: горить гумовзуттєвий комбінат
13 липня 2020, 15:13
Пожежа в Одесі: основна версія - необережне поводження з вогнем
13 липня 2020, 13:59
На Луганщині продовжують гасити лісові пожежі
13 липня 2020, 10:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Всі блоги »