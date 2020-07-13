Масштабна пожежа у Чернівцях: горить гумовзуттєвий комбінат

Поки що пожежу локалізувати не вдається

Поки що пожежу локалізувати не вдається

Фото: molbuk.com

Про це пише RegioNews.

Зайнялося близько 13.00 в адмінбудівлі комбінату на четвертому поверсі. Вогонь швидко поширюється і наразі полум`ям охоплені чотири поверхи – від четвертого до першого.

На вулицю Прутську, де розташований комбінат, патрульні перекрили дорогу і не пускають транспорт.

Пожежники від’їжджають від фабрики і неподалік на вулиці Севастопольській набирають воду з пожгідрантів.

Для ліквідації пожежі на ТОВ "Розма" в Чернівцях залучили пожежний потяг. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Крім того, пожежно-рятувальні загони істотно підсилили: на місці пригоди працюють уже 49 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки.

За попередніми даним пресслужби ДСНС, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, вчора в Одесі згорів триповерховий житловий будинок.