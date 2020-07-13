Масштабна пожежа у Чернівцях: горить гумовзуттєвий комбінат
У Чернівцях горить приміщення гумовзуттєвого комбінату ТОВ “Розма”
Про це пише RegioNews.
Зайнялося близько 13.00 в адмінбудівлі комбінату на четвертому поверсі. Вогонь швидко поширюється і наразі полум`ям охоплені чотири поверхи – від четвертого до першого.
На вулицю Прутську, де розташований комбінат, патрульні перекрили дорогу і не пускають транспорт.
Пожежники від’їжджають від фабрики і неподалік на вулиці Севастопольській набирають воду з пожгідрантів.
Для ліквідації пожежі на ТОВ "Розма" в Чернівцях залучили пожежний потяг. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Крім того, пожежно-рятувальні загони істотно підсилили: на місці пригоди працюють уже 49 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки.
За попередніми даним пресслужби ДСНС, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
У Чернівцях на вулиці Прутській горить будівля поблизу ТОВ "Розма"
У Чернівцях на вулиці Прутській горить будівля поблизу ТОВ "Розма"Опубліковано ТВА / TVA Понеділок, 13 липня 2020 р.
Нагадаємо, вчора в Одесі згорів триповерховий житловий будинок.