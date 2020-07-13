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13 липня 2020, 15:13 14

Масштабна пожежа у Чернівцях: горить гумовзуттєвий комбінат

13 липня 2020, 15:13 14
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Поки що пожежу локалізувати не вдається
Поки що пожежу локалізувати не вдається
Фото: molbuk.com
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У Чернівцях горить приміщення гумовзуттєвого комбінату ТОВ “Розма”

Про це пише RegioNews.

Зайнялося близько 13.00 в адмінбудівлі комбінату на четвертому поверсі. Вогонь швидко поширюється і наразі полум`ям охоплені чотири поверхи – від четвертого до першого.

На вулицю Прутську, де розташований комбінат, патрульні перекрили дорогу і не пускають транспорт.

Пожежники від’їжджають від фабрики і неподалік на вулиці Севастопольській набирають воду з пожгідрантів.

Для ліквідації пожежі на ТОВ "Розма" в Чернівцях залучили пожежний потяг. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Крім того, пожежно-рятувальні загони істотно підсилили: на місці пригоди працюють уже 49 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки.

За попередніми даним пресслужби ДСНС, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

У Чернівцях на вулиці Прутській горить будівля поблизу ТОВ "Розма"

У Чернівцях на вулиці Прутській горить будівля поблизу ТОВ "Розма"

Опубліковано ТВА / TVA Понеділок, 13 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора в Одесі згорів триповерховий житловий будинок.

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