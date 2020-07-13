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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 18:55 11

Пожар в Луганской области полностью ликвидирован - ГСЧС

13 июля 2020, 18:55 11
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Его признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня
Фото: ГСЧС
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Масштабный пожар, возникший 6 июля на территории Новоайдарского района Луганской области, полностью ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, пожар возник возле села Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра и распространился на хвойные леса.

9 июля огонь был локализован, спасательные занимались тушением тлеющих очагов.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

пожар огонь спасатели ГСЧС Луганская область
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