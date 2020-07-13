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13 липня 2020, 10:11 5

На Луганщині продовжують гасити лісові пожежі

13 липня 2020, 10:11 5
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Тліють окремі осередки лісової підстилки 
Тліють окремі осередки лісової підстилки 
Фото: ДСНС
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У Луганській області продовжується гасіння лісових пожеж. Станом на сьогоднішній ранок там тліють окремі осередки лісової підстилки та деревини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Станом на 7 год. 13 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (16, 46 та між 27,35 і 90 кварталами Борівського лісництва)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці пожежі діє оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС.

Всього до ліквідації пожежі залучено 714 чоловік та 160 одиниць техніки, з них від ДСНС – 359 чоловік особового складу та 82 одиниці пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки.

Нагадаємо, пожежа на Луганщині виникла 6 липня. Всього від стихії постраждало близько 50 га.

Внаслідок пожежі загинуло 5 осіб. 9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

пожежа вогонь рятувальники ДСНС Луганська область
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