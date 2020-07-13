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13 липня 2020, 13:59 8

Пожежа в Одесі: основна версія - необережне поводження з вогнем

13 липня 2020, 13:59 8
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Фото: ДСНС
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Внаслідок пожежі у трьохповерховому житловому будинку в Приморському районі Одеси без домівок залишилися майже 50 людей. В будинку на вулиці Буніна знищено покрівлю та перекриття між третім поверхом і горищем на площі 700 кв. м.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Пожежа на балконі будинку на вулиці Буніна, 35 спалахнула внаслідок необережного поводження з вогнем. Однак що саме відбулося - рятувальники ще встановлюють", - йдеться у повідомленні.

Усього в будинку зареєстровано 48 осіб, про таке повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман. Однак за його підрахунками в будівлі жили не 48, а 54 людини.

До гасіння залучалося 83 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки ДСНС.

Раніше повідомлялось, що пожежу в Одесі загасили, постраждав один рятувальник.

Одеса пожежа люди ДСНС Будинок квартира
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