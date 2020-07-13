Пожежа в Одесі: основна версія - необережне поводження з вогнем
Внаслідок пожежі у трьохповерховому житловому будинку в Приморському районі Одеси без домівок залишилися майже 50 людей. В будинку на вулиці Буніна знищено покрівлю та перекриття між третім поверхом і горищем на площі 700 кв. м.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Пожежа на балконі будинку на вулиці Буніна, 35 спалахнула внаслідок необережного поводження з вогнем. Однак що саме відбулося - рятувальники ще встановлюють", - йдеться у повідомленні.
Усього в будинку зареєстровано 48 осіб, про таке повідомив директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман. Однак за його підрахунками в будівлі жили не 48, а 54 людини.
До гасіння залучалося 83 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки ДСНС.
Раніше повідомлялось, що пожежу в Одесі загасили, постраждав один рятувальник.