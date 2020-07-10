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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 липня 2020, 20:20 1

В Україні ліквідували мережу нарколабораторій у чотирьох областях

10 липня 2020, 20:20 1
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Місця виготовлення наркотиків функціонували у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях, а також у місті Києві
Місця виготовлення наркотиків функціонували у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях, а також у місті Києві
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Оперативники Нацполіції затримали організовану злочинну групу наркодилерів та ліквідували шість нарколабораторій.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Вячеслав Сафонов, пише RegioNews.

За його словами, до складу групи входило чотири особи. Зловмисники організували виготовлення та збут канабісу та амфетаміну. При цьому вони облаштували шість потужних нарколабораторій. Для конспірації місця виготовлення наркотиків функціонували у різних у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях, а також у місті Києві.

Збут наркотиків зловмисники організували через месенджери. До "покупців" товар потрапляв через так звані "закладки". Більшість учасників групи вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів", - зазначив Вячеслав Сафонов.

Оперативники провели ряд обшуків у місцях, спеціально облаштованих для виготовлення та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів.

У ході обшуків і вилучили понад два кілограми канабісу та кілограм амфетаміну, близько 300 кілограмів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків. За цінами "чорного ринку" загальна вартість вилучених наркотиків становить 1,5 млн грн.

Досудове розслідування за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу триває.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років.

Нагадаємо, 8 липня у Харківській області викрили групу поліцейських-хабарників.

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