В Украине ликвидировали сеть нарколабораторий в четырех областях

Места изготовления наркотиков функционировали в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях, а также в городе Киеве

Места изготовления наркотиков функционировали в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях, а также в городе Киеве

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Вячеслав Сафонов, пишет RegioNews.

По его словам, в состав группы входило четыре человека. Злоумышленники организовали изготовление и сбыт каннабиса и амфетамина. При этом они обустроили шесть мощных нарколабораторий. Для конспирации изготовления наркотиков функционировали в разных в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях, а также в городе Киеве.

Злоумышленники организовали сбыт наркотиков через мессенджеры. К "покупателям" товар попадал через так называемые "закладки". Большинство участников группы уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений", - отметил Вячеслав Сафонов.

Оперативники провели ряд обысков в местах, специально оборудованных для изготовления и хранения наркотических средств и психотропных веществ, в автомобилях и по местам жительства фигурантов.

В ходе обысков и изъяли более двух килограммов каннабиса и килограмм амфетамина, около 300 килограммов прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков. По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотиков составляет 1,5 млн грн.

Досудебное расследование по части второй статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса продолжается.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет.

Напомним, 8 июля в Харьковской области разоблачили группу полицейских-взяточников.