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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 липня 2020, 19:02 4

Поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні машини "Укрпошти" на Полтавщині

10 липня 2020, 19:02 4
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Фото: Нацполиция України
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Співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які обґрунтовано підозрюються у зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Затриманих підозрюють у збройному пограбуванні і замаху на вбивство працівників "Укрпошти".

Також Геращенко повідомив, що водій "Газелі", над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі продовжує залишатися в реанімації.

Поліція продовжує встановлювати та інших осіб, причетних до цього зухвалого злочину як навідників і посібників.

за Півгодини тому співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, обґрунтовано...

Опубліковано Антоном Геращенком П'ятниця, 10 липня 2020 р.

Нагадаємо, на Полтавщині з автомобіля "Укрпошти" викрали більше 2 мільйонів гривень.

Полтавська область Полтавщина Полтава Укрпошта авто Пограбування вибух поліція
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