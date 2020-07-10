Поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні машини "Укрпошти" на Полтавщині

Злочинці вкрали 2,7 мільйона гривень

Злочинці вкрали 2,7 мільйона гривень

Фото: Нацполиция України

Співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, які обґрунтовано підозрюються у зухвалому пограбуванні автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Затриманих підозрюють у збройному пограбуванні і замаху на вбивство працівників "Укрпошти".

Також Геращенко повідомив, що водій "Газелі", над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі продовжує залишатися в реанімації.

Поліція продовжує встановлювати та інших осіб, причетних до цього зухвалого злочину як навідників і посібників.

за Півгодини тому співробітниками карного розшуку Національної поліції були затримані троє громадян, обґрунтовано... Опубліковано Антоном Геращенком П'ятниця, 10 липня 2020 р.

Нагадаємо, на Полтавщині з автомобіля "Укрпошти" викрали більше 2 мільйонів гривень.