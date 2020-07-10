Періс Хілтон може взяти участь у приватизаційному аукціоні готелю "Дніпро"

Актриса хоче зробити його одним з перших об'єктів в своїй новій мережі готелів

Актриса хоче зробити його одним з перших об'єктів в своїй новій мережі готелів

Інформація про це потрапила в американські ЗМІ, повідомляє блогер Сергій Наумович на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Якщо підтвердиться, то це буде найкраща новина за тиждень. Мова йде про готелі "Дніпро" у Києві, наскільки я зрозумів", — прокоментував Наумович.



Як випливає з прикріпленого фото газети, інформація про інтерес Періс Хілтон до готелю "Дніпро" стала відома від представників її юридичної команди, які попросили про анонімність.

Даладна. що, серйозно? Якщо підтвердиться, то це буде найкраща новина за тиждень) Мова йде про готелі "Дніпро" у Києві, наскільки я зрозумів. Опубліковано Sergey Naumovich П'ятниця, 10 липня 2020 р.

Раніше повідомлялося,що Банк чоловіка екс-міністра фінансів Маркарової планує купити готель "Дніпро" в центрі Києва.