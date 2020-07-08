У Харківській області викрили групу поліцейських-хабарників

Вирішується питання про відсторонення поліцейських від займаних посад

Вирішується питання про відсторонення поліцейських від займаних посад

Фото: прокуратура

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, група поліцейських Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області організовала злочинну схему із систематичного отримання хабарів від фізичних осіб.

Зокрема, вони затримували осіб, які забирали закладені в громадських місцях наркотики, і вимагали від них кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Гроші поліціянти пропонували принести родичам затриманих. При цьому затримання осіб належним чином не оформлювалось. Спільниками поліцейських були цивільні особи, які забирали гроші у "закладчиків" та передавали їх правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.

Загалом поліцейські встигли отримати близько 150 тис. грн. Під час обшуків у них було вилучено гроші, мобільні телефони і речовини, схожі на наркотичні засоби.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, 2 липня в Одесі НАБУ проводило обшуки у справі, в якій фігурує Труханов.