У Києві невідомий із стріляниною пограбував відділення "Укрпошти"

Злочинець відкрив вогонь із короткоствольної зброї

Злочинець відкрив вогонь із короткоствольної зброї

Фото: Facebook

У Деснянському районі Києва невідомий здійснив розбійне пограбуванні відділення "Укрпошти". Злочинець відкрив вогонь із короткоствольної зброї, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє видання "Обозреватель", передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався у відділенні "Укрпошти" № 02138 на вул. Костянтина Данькевича.

Невідомий чоловік у масці зайшов до приміщення і вистрілив у стелю, потім він сказав співробітникам, щоб вони віддали йому всі гроші, які є в касі.

Здобиччю злочинця стали менше п'яти тисяч гривень, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція здійснює заходи із розшуку грабіжника.

Нагадаємо, на Полтавщині з автомобіля "Укрпошти" викрали більше 2 мільйонів гривень. Згодом поліція опублікувала прикмети машини нападників.