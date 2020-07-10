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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 15:57 3

В поліції заявили, що затримали винуватця пожеж на Луганщині

10 липня 2020, 15:57 3
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За даними правоохоронців, агроном хотів зекономити на оранці поля
За даними правоохоронців, агроном хотів зекономити на оранці поля
Фото: скріншот відео
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Масштабні пожежі в Луганській області влаштував місцевий агроном 1993 року народження, який підпалив стерню на полях.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За словами Геращенка, підозрюваний — мешканець Бахмутського району Донецької області.

Після збирання врожаю у гонитві за прибутком і щоб заощадити на паливі, багато аграріїв воліють перед переорюванням землі випалювати стерню, абсолютно не думаючи про жахливі наслідки, до яких це може призвести", – повідомив Геращенко.

За словами заступника міністра, українські військові в той день проводили обліт території безпілотником, зафіксували факт підпалу і повідомили про це в поліцію.

Агроном був затриманий, йому пред'явлено підозру за ч.1 статті 245 Кримінального кодексу, якою передбачено відповідальність за підпал стерні. Йому загрожує штрафу від 91 800 гривень до 153 000 гривень або позбавлення волі від 2 до 5 років.

Геращенко також оприлюднив відео, на якому автомобіль агронома-палія намагається втекти з місця злочину.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

підпал МВС Антон Геращенко Луганська область
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