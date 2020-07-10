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10 липня 2020, 15:46 3

У Сєвєродонецьку загорілося міське звалище: місцеві рятівники не справляються

10 липня 2020, 15:46 3
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Міська влада звернулася до голови ЛОДА Сергія Гайдая з проханням допомоги в приборканні пожежі
Міська влада звернулася до голови ЛОДА Сергія Гайдая з проханням допомоги в приборканні пожежі
Фото: sed-rada.gov.ua
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У Сєвєродонецьку лісова пожежа, що трапилася 7 липня, викликала займання побутових відходів на міському полігоні твердих побутових відходів (ТПВ).

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу Сєвєродонецької міської ради.

Верхова лісова пожежа була занадто потужна, і 7 липня персонал полігону був евакуйований. А при поверненні робітники побачили, що ТПВ зайнялись на значній площі полігону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють пожежники сєвєродонецького управління ДСНС, проте їх сил недостатньо для приборкання загоряння на такій великій площі. Крім того, продовження горіння виключає можливість вивезення сюди ТПВ з міста.

Тож міська влада звернулася до голови ЛОДА Сергія Гайдая з проханням про надання допомоги в приборканні пожежі на полігоні ТПВ.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

пожежа рятувальники ДСНС ОДА Луганська область
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