У Сєвєродонецьку загорілося міське звалище: місцеві рятівники не справляються
У Сєвєродонецьку лісова пожежа, що трапилася 7 липня, викликала займання побутових відходів на міському полігоні твердих побутових відходів (ТПВ).
Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу Сєвєродонецької міської ради.
Верхова лісова пожежа була занадто потужна, і 7 липня персонал полігону був евакуйований. А при поверненні робітники побачили, що ТПВ зайнялись на значній площі полігону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють пожежники сєвєродонецького управління ДСНС, проте їх сил недостатньо для приборкання загоряння на такій великій площі. Крім того, продовження горіння виключає можливість вивезення сюди ТПВ з міста.
Тож міська влада звернулася до голови ЛОДА Сергія Гайдая з проханням про надання допомоги в приборканні пожежі на полігоні ТПВ.
Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.
9 липня пожежі на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.