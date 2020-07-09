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09 липня 2020, 18:18 1

Зведення ООС: за добу на фронті зафіксували один обстріл

09 липня 2020, 18:18 1
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Втрат у лавах Об’єднаних сил немає
Втрат у лавах Об’єднаних сил немає
Фото: Штаб ООС
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9 липня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню та обстріляли наших захисників з міномету 82-го калібру і протитанкового ракетного комплексу поблизу Новотошківського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Також, військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують надавати допомогу у ліквідації пожежі та її наслідків на Луганщині. Задіяна необхідна кількість особового складу та близько 60 одиниць техніки.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.30 9 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 9 липня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу в ООС поранені троє українських військових, один загинув.

Донбас ООС РФ війна обстріли Донецька область Луганська область
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