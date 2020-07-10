В полиции заявили, что задержали виновника пожаров на Луганщине

По данным правоохранителей, он хотел сэкономить на пахоте поля

По данным правоохранителей, он хотел сэкономить на пахоте поля

Фото: скриншот видео

Масштабные пожары в Луганской области устроил местный агроном 1993 года рождения, который поджег стерню на полях.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По словам Геращенко, подозреваемый - житель Бахмутского района Донецкой области.

После сбора урожая в погоне за прибылью и чтобы сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, совершенно не думая об ужасных последствиях, к которым это может привести", - сообщил Геращенко.

По словам заместителя министра, украинские военные в тот день проводили облет территории беспилотником, зафиксировали факт поджога и сообщили об этом в полицию.

Агроном был задержан, ему предъявлено подозрение по ч.1 статьи 245 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за поджог стерни. Ему грозит штраф от 91 800 гривен до 153 000 гривен или лишение свободы от 2 до 5 лет.

Геращенко также обнародовал видео, на котором автомобиль агронома-поджигателя пытается скрыться с места преступления.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.