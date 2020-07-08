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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
08 липня 2020, 20:58 3

Рятувальники повністю загасили один із осередків пожежі в Луганській області

08 липня 2020, 20:58 3
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Реальної загрози відновлення пожежі у цьому районі немає
Реальної загрози відновлення пожежі у цьому районі немає
Фото: ДСНС
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У селі Смолянинове під Сєверодонецьком рятувальники повністю ліквідували пожежу. 

Про це повідомив голова села Руслан Лисаков, передає RegioNews.

На межах населеного пункту пожежа повністю ліквідована. Всі будинки, які горіли, погашені. Вже немає ризику, що вогонь може перекинутися, його ліквідували", - повідомив він.

За словами сільського голови, в населеному пункті постраждали 59 будинків, з них 24 повністю згоріли, і 35 частково.

Також згідно із повідомленням Луганської ОДА, в області визначено надзвичайну ситуацію регіонального рівня.

Лісова охорона постійно здійснює обхід територій та контролює ситуацію. Наразі, сили ДСНС, які прибули на допомогу луганським рятівникам, працюватимуть до повної ліквідації пожежної небезпеки", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів з проханням визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.

пожежа рятувальники ДСНС Луганська область
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