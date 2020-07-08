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Зведення ООС: дев`ять обстрілів, троє поранених
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08 липня 2020, 18:02 12

Зведення ООС: дев`ять обстрілів, троє поранених

08 липня 2020, 18:02 12
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Втрати противника уточнюються
Втрати противника уточнюються
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Частину армійських резервів ООС сьогодні задіяли до ліквідації пожежі в Луганській області

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети на підступах до Хутору Вільний і Оріхового. З автоматичних станкових гранатометів обстріляв наші позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання пострілу ВОГ-25.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", загарбники вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння у передмісті Авдіївки. На цій ділянці фронту агресор здійснював обстріли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, факти ворожої збройної агресії з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано біля Мар’їнки, Опитного і Старогнатівки.

За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до шпиталів та надано невідкладну допомогу лікарів.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 8 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 8 липня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу від обстрілів постраждало четверо українських військових.

Донбас ООС РФ війна військові обстріли поранення Донецька область Луганська область
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