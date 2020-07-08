Пожежу в Луганській області міг спричинити обстріл бойовиків - поліція

У цьому районі також фіксувалися обстріли трасуючими кулями

У цьому районі також фіксувалися обстріли трасуючими кулями

Фото: ДСНС

Масштабну пожежу в Новоайдарському районі Луганської області могло викликати попадання снаряду з підконтрольної бойовиками території.

Про це під час засідання уряду заявив очільник Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.

Ми перевіряємо версію можливого попадання снарядів з непідконтрольної Україні території. У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військово-опорного пункту зі сторони противника", - сказв Клименко.

Він додав, що правоохоронці також перевіряють інші версії, зокрема погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

Слідчі також відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів з проханням визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.