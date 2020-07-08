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Голова Луганської ОДА попросив визнати лісові пожежі надзвичайною ситуацією державного рівня
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08 липня 2020, 10:13 13

Голова Луганської ОДА попросив визнати лісові пожежі надзвичайною ситуацією державного рівня

08 липня 2020, 10:13 13
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Фото: dsns.gov.ua
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Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів з проханням визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів України щодо визнання масштабних пожеж на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня, що дозволить виділити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомив директор Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександр Чалий, сьогодні проведено аеророзвідку території лісу, де виникла пожежа, та визначено 15 осередків горіння хвойної підстилки.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці.

Для розміщення громадян, що залишились без даху над головою, підготовлені два заклади, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб. Усі постраждалі перебуватимуть у комфортних умовах та отримуватимуть належне харчування, необхідну медичну та психологічну допомогу", - наголосив Гайдай.

Він також не відкидає версію підпалу, оскільки пожежа виникла раптово.

Раніше повідомлялось, що внаслідок масштабних лісових пожеж на Луганщині зросла кількість жертв серед місцевого населення. Загальне число загиблих досягло семи осіб, госпіталізовано 27 осіб, з них 17 - діти.

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