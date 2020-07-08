Спасатели полностью потушили один из очагов пожара в Луганской области

Реальной угрозы возобновления пожара в этом районе нет

Реальной угрозы возобновления пожара в этом районе нет

Фото: ГСЧС

В селе Смоляниново под Северодонецком спасатели полностью ликвидировали пожар.

Об этом сообщил голова села Руслан Лысаков, передает RegioNews.

На границах населенного пункта пожар полностью ликвидирован. Все дома, которые горели, погашены. Уже нет риска, что огонь может перекинуться, его ликвидировали", - сообщил он.

По словам сельского головы, в населенном пункте пострадали 59 домов, из них 24 полностью сгорели, и 35 частично.

Также согласно сообщению Луганской ОГА, в области определено чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

Лесная охрана постоянно осуществляет обход территорий и контролирует ситуацию. Сейчас силы ГСЧС, которые прибыли на помощь луганским спасателям, будут работать до полной ликвидации пожарной опасности", - сообщили в ОГА.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров с просьбой признать масштабные пожары на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.