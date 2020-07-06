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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 14:37 6

Стала відома причина пожежі у багатоквартирному будинку в Новій Каховці

06 липня 2020, 14:37 6
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Винуватцю загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років
Винуватцю загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років
Фото: ДСНС
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Пожежу у будинку в Новій Каховці спричинив один із його мешканців, він у нетверезому стані заснув з непогашеною сигаретою.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області, передає RegioNews.

До загоряння причетний 38-річний житель будинку. Він вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити та заснув на дивані", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що спочатку сусіди підозрюваного почули запах диму і почали стукати у двері. Їм ніхто не відчиняв, тому вони вибили двері та побачили чоловіка в стані сильного алкогольного сп’яніння.

У квартирі на той час уже вже була сильна пожежа.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, чоловіка затримали.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

Нагадаємо, 5 липня у Новій Каховці загорілась багатоповерхівка. Спочатку загорілася одна з квартир на 5 поверсі, потім полум'я перекинулося на дах. Наступного дня мешканців постраждалих квартир відселили.

Нова Каховка пожежа поліція алкоголь
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