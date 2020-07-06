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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июля 2020, 14:37 10

Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Новой Каховке

06 июля 2020, 14:37 10
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Вото: ГСЧС
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Пожар в доме в Новой Каховке вызвал один из его жителей, он в нетрезвом состоянии уснул с непогашенной сигаретой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области, передает RegioNews.

К возгоранию причастен 38-летний житель дома. Он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить и уснул на диване", - говорится в сообщении.

Известно, что сначала соседи подозреваемого услышали запах дыма и начали стучать в дверь. Им никто не открывал, поэтому они выбили двери и увидели мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В квартире к тому времени уже уже был сильный пожар.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, мужчину задержали.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, 5 июля в Новой Каховке загорелась многоэтажка. Вначале загорелась одна из квартир на 5 этаже, потом пламя перекинулось на крышу. На следующий день жителей пострадавших квартир отселили

Новая Каховка пожар полиция алкоголь
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