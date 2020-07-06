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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 10:56 6

На Закарпатті із гранатомету обстріляли комплекс відпочинку

06 липня 2020, 10:56 6
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Поліція порушила справу за фактом умисного пошкодження майна
Поліція порушила справу за фактом умисного пошкодження майна
Фото: mukachevo.net
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У Мукачеві Закарпатської області невідомі із ручного гранатомету обстріляли будівлю відпочинкового комплексу "Аква сіті".

Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net, передає RegioNews.

Комплекс знаходиться на околиці міста, інцидент стався близько 3 години ночі.

Як повідомляє видання, було пошкоджено до 10 скляних панелей будівлі та альтанки, яка розташована біля неї. На даху однієї із альтанок застряг снаряд від гранатомету, який не розірвався.

За інформацією Головного управління Нацполіції Закарпаття, було відкрито справу за фактом умисного пошкодження майна.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько пів на четверту ночі. Прибувши за викликом правоохоронці з’ясували, що невідома особа поцілила з гранатомету на територію комплексу відпочинку. Внаслідок цього, пошкоджень зазнали металева конструкція приміщення басейну та альтанка, на якій пошкоджено дах", - йдеться в повідомленні поліції.

Як повідомив в Telegram журналіст Віталій Глагола, невідомі стріляли о 3 ночі із відстані в кілька десятків метрів із сусідньої гори. Він додав, що снаряд влучив спочатку в альтанку поруч із будівлею, а потім влетів в металевий каркас, не залетівши у середину.

Наскільки мені відомо, то власник будівлі просто бізнесмен і не має відношення до кримінального світу, а якраз "охороною бізнесу" займається місцевий, якого підстрелили в лютому 2020 року в Мукачеві під час резонансної перестрілки", - повідомив Глагола.

Нагадаємо, на Закарпатті колишніх чиновників судитимуть за вирубку 400 буків.

кримінал Мукачево обстріл поліція Гранатомет
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