У Новій Каховці палає багатоповерхівка: подробиці
У Новій Каховці 5 липня в 15:00 сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці на вулиці Букіна 20. За попередніми даними, підпалив влаштував один з мешканців будинку, посварившись з дружиною.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Нова Каховка Сity".
За словами жителів міста, спочатку пожежа сталася в одній з квартир, після чого полум'я перекинулося на дах. Відзначається, що будинок охоплений полум'ям.
July 5, 2020
Пізніше з'явилося відео, на якому ймовірний винуватець НП на питання про те, як це сталося відповідає: "Заснув". Не виключено, що чоловік знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, що 2 липня ми повідомляли, що на полігоні твердих побутових відходів ТОВ "Мильча" в Миколаївській області два дні поспіль тривала масштабна пожежа.