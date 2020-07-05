У Новій Каховці палає багатоповерхівка: подробиці

Спочатку загорілася одна з квартир на 5 поверсі, потім полум'я перекинулося на дах

Спочатку загорілася одна з квартир на 5 поверсі, потім полум'я перекинулося на дах

Фото: Нова Каховка Сity

У Новій Каховці 5 липня в 15:00 сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці на вулиці Букіна 20. За попередніми даними, підпалив влаштував один з мешканців будинку, посварившись з дружиною.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Нова Каховка Сity".

За словами жителів міста, спочатку пожежа сталася в одній з квартир, після чого полум'я перекинулося на дах. Відзначається, що будинок охоплений полум'ям.

Пізніше з'явилося відео, на якому ймовірний винуватець НП на питання про те, як це сталося відповідає: "Заснув". Не виключено, що чоловік знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що 2 липня ми повідомляли, що на полігоні твердих побутових відходів ТОВ "Мильча" в Миколаївській області два дні поспіль тривала масштабна пожежа.