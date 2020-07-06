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06 липня 2020, 10:16 2

Пожежа в Новій Каховці: мешканців постраждалих квартир відселили

06 липня 2020, 10:16 2
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Найбільше від вогню постраждали квартири п'ятого поверху
Найбільше від вогню постраждали квартири п'ятого поверху
Фото: NovaKahovka.city
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Мешканців будинку у Новій Каховці Херсонської області, де 5 липня сталася масштабна пожежа, відселили в дитячий сад, в санаторій і гуртожиток.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання NovaKahovka.city.

Людей розселяють у дитсадок "Золотий ключик", будівлю колишнього санаторія "Дружба" і в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні Сокіл, яке раніше готували для обсервації людей з підозрою на коронавірус.

Також мер міста Володимир Коваленко заявив, що поліція буде охороняти під'їзди будинку, щоб уникнути мародерства.

У кожного під'їзду буде стояти поліцейський. Також залучимо "Муніципальну охорону", - повідомив Коваленко.

За словами пожежників, найбільше від вогню постраждали квартири п'ятого поверху. В будинку вимкнули електрику та газопостачання, воду не відключали.

Мешканці кажуть, що пожежа почалася з 4-го під'їзду. Всього в будинку 8 під'їздів.

Нагадаємо, у Новій Каховці 5 липня в 15:00 сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці на вулиці Букіна 20. За попередніми даними, підпал влаштував один з мешканців будинку, посварившись з дружиною.

Херсонська ОДА пожежа події Будинок санаторий
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