Пожежа в Новій Каховці: мешканців постраждалих квартир відселили
Мешканців будинку у Новій Каховці Херсонської області, де 5 липня сталася масштабна пожежа, відселили в дитячий сад, в санаторій і гуртожиток.
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання NovaKahovka.city.
Людей розселяють у дитсадок "Золотий ключик", будівлю колишнього санаторія "Дружба" і в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні Сокіл, яке раніше готували для обсервації людей з підозрою на коронавірус.
Також мер міста Володимир Коваленко заявив, що поліція буде охороняти під'їзди будинку, щоб уникнути мародерства.
У кожного під'їзду буде стояти поліцейський. Також залучимо "Муніципальну охорону", - повідомив Коваленко.
За словами пожежників, найбільше від вогню постраждали квартири п'ятого поверху. В будинку вимкнули електрику та газопостачання, воду не відключали.
Мешканці кажуть, що пожежа почалася з 4-го під'їзду. Всього в будинку 8 під'їздів.
Нагадаємо, у Новій Каховці 5 липня в 15:00 сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці на вулиці Букіна 20. За попередніми даними, підпал влаштував один з мешканців будинку, посварившись з дружиною.