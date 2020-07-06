На Харківщині згоріло 23 га пшеничного поля - Кучер

Імовірно, це був підпал

Імовірно, це був підпал

Фото: з відкритих джерел

У селі Грушуваха Барвінківського району Харківської області сталася пожежа на пшеничному полі площею майже 23 га.

Про це під час пресконференції сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє RegioNews.

Відбулася пожежа в одному з районів. 22 гектари згоріло пшениці, яку необхідно було збирати. Точно відбулася вона у зв’язку з підпалом. Тому що початок був із середини поля. Зрозуміло, що це не хтось повз поле їхав, кинув цигарку чи ще щось. Хтось працює, мабуть, проти певних сільгоспвиробників", - сказав Кучер.

Він додав, що для ліквідації можливих займань на полях і в місцях зберігання врожаю в районах області створено 100 добровільних пожежних формувань загальною чисельністю понад 450 людей.

Нагадаємо, у Новій Каховці 5 липня в 15:00 сталася масштабна пожежа у п'ятиповерхівці на вулиці Букіна 20. За попередніми даними, підпал влаштував один з мешканців будинку, посварившись з дружиною.