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06 липня 2020, 13:58 12

На Харківщині поліцейський кинув у воду дитину - голова РДА

06 липня 2020, 13:58 12
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За даним фактом розпочали службове розслідування
За даним фактом розпочали службове розслідування
Фото: з відкритих джерел
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У селі Слобожанське Харківського району співробітник поліції, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув у воду дитину.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Харківської районної державної адміністрації Артур Товмасян, передає RegioNews.

У селі Слобожанському на пляжі сталася неприпустима подія. Один із чоловіків, який, за повідомленнями очевидців, був напідпитку, кинув у воду дитину. На щастя, дитина не постраждала та з нею все добре", - написав він.

За його словами, винуватець інциденту працює помічником чергового в Липецькому відділенні поліції.

Правоохоронці вже почали перевірку і опитують свідків того, що сталося. На підставі результатів службового розслідування прийматиметься рішення про звільнення працівника.

Раніше повідомлялося, що проросійський видеоблогер Анатолій Шарій повідомив, що у місті Харків вночі був жорстоко побитий молодий хлопець, активний член партії Шарія. Постраждалий очолював колону під час мітингу партії в столиці.

поліція події діти правоохоронці Харківська область
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