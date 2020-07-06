На Харківщині поліцейський кинув у воду дитину - голова РДА

За даним фактом розпочали службове розслідування

За даним фактом розпочали службове розслідування

Фото: з відкритих джерел

У селі Слобожанське Харківського району співробітник поліції, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув у воду дитину.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Харківської районної державної адміністрації Артур Товмасян, передає RegioNews.

У селі Слобожанському на пляжі сталася неприпустима подія. Один із чоловіків, який, за повідомленнями очевидців, був напідпитку, кинув у воду дитину. На щастя, дитина не постраждала та з нею все добре", - написав він.

За його словами, винуватець інциденту працює помічником чергового в Липецькому відділенні поліції.

Правоохоронці вже почали перевірку і опитують свідків того, що сталося. На підставі результатів службового розслідування прийматиметься рішення про звільнення працівника.

Раніше повідомлялося, що проросійський видеоблогер Анатолій Шарій повідомив, що у місті Харків вночі був жорстоко побитий молодий хлопець, активний член партії Шарія. Постраждалий очолював колону під час мітингу партії в столиці.