МОЗ готує лікарні до другої хвилі COVID-19 у трьох областях

В лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені

В лікарнях першої хвилі реанімаційні відділення переповнені

Фото: flickr

У зв'язку із зростанням кількості хворих на COVID-19 у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях міністерство охорони здоров'я готується до розгортання лікарень другої хвилі у цих регіонах.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми вже почали підготовку до розгортання лікарень другої та третьої хвилі у зв'язку із суттєвим зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу і зростанням кількості госпіталізацій, яку ми бачимо кожного дня", - сказав степанов.

Він додав, що заповненість ліжок у Волинській і Львівській областях, а також у місті Києві, становить близько 41-44%.

Станом на 4 липня ці області, а також столиця лідирують за кількістю хворих на COVID-19.

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Нагадаємо, збільшення кількості хворих на COVID-19 в Закарпатській області спричинило різке збільшення кількості госпіталізованих хворих.