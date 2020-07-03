20:49  03 липня
Україна опинилася у зоні високого ризику спалаху поліомієліту
18:17  03 липня
Олена Зеленська одужала від коронавірусу
18:23  03 липня
Зведення ООС: окупанти обстрілювали ВСУ з гранатометів і мінометів
UA | RU
UA | RU
03 липня 2020, 18:17 9

Олена Зеленська одужала від коронавірусу

03 липня 2020, 18:17 9
Читайте также на русском языке
Першу леді вже виписали з лікарні
Першу леді вже виписали з лікарні
Фото: rbc.ua
Читайте также
на русском языке

Дружина президента Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Twitter Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленська почувається добре.

Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії, яке проходитиме вдома", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що Олена Зеленська отримала позитивний тест на COVID-19. Президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв'язку з виявленням коронавірусу у дружини.

16 червня першу леді госпіталізували в лікарню.

коронавірус Володимир Зеленський пневмонія лікарні Олена Зеленська
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 липня 2020, 22:00
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Всі блоги »