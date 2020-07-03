Олена Зеленська одужала від коронавірусу

Першу леді вже виписали з лікарні

Першу леді вже виписали з лікарні

Фото: rbc.ua

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Twitter Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленська почувається добре.

Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії, яке проходитиме вдома", - сказано в повідомленні.

Перша леді Олена Зеленська одужала від коронавірусної інфекції і виписалася з лікарні. Почувається добре та щаслива знову бути з родиною. Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії, яке проходитиме вдома. — Офіс Президента (@APUkraine) July 3, 2020

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що Олена Зеленська отримала позитивний тест на COVID-19. Президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв'язку з виявленням коронавірусу у дружини.

16 червня першу леді госпіталізували в лікарню.