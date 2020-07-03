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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 17:28 3

На Закарпатті суттєво посилили карантинні заходи

03 липня 2020, 17:28 3
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Було заборонено роботу ринків у окремих районах області
Було заборонено роботу ринків у окремих районах області
Фото: flickr
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У Закарпатській області із 4 липня заборонили роботу закладів для проведення весіль, поминальних обідів та випускних, а також обмежили богослужіння у храмах.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА, передає RegioNews.

Відбулося позапланове засідання регіональної комісії ТЕБ та НС. Через стабільно напружену ситуацію щодо поширення COVID-19, в області вирішено посилити карантинні заходи, зокрема обмежити на території області час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години", - йдеться в повідомленні ОДА.

Також з 4 липня на території області заборонено функціонування закладів, які здаються в оренду для проведення весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо.

Крім того, обмежують проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних будинків, інших культових спорудах. Богослужіння можна проводити лише на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних вимог.

Влада області також тимчасово заборонити на території Міжгірського району роботу речових ринків.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня було зафіксовано 889 нових випадків коронавірусної хвороби.

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