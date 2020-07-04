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Коронавірус в Україні: за добу виявлено 914 нових випадків захворювання
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 10:39 17

Коронавірус в Україні: за добу виявлено 914 нових випадків захворювання

04 липня 2020, 10:39 17
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21 155 пацієнтів одужало від початку епідемії
21 155 пацієнтів одужало від початку епідемії
Фото: flickr
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Станом на 4 липня в Україні лабораторно підтверджено  47 677 випадків COVID-19, за добу зафіксовано 914 нових хворих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Від початку епідемії від COVID-19 померли 1227 пацієнтів, 21 155 хворих одужали.

Кількість активних хворих складає 25 295 осіб. Найбільша кількість активних хворих зареєстрована у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.

У лікарнях перебувають 4247 осіб, з них 102 людини підключені до апарату ШВЛ. Упродовж доби досліджено 11 825 зразків методом ПЛР.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл. — 1936 (1296 одужали);
Волинська обл. — 2663 (801 одужали);
Дніпропетровська обл. — 1110 (959 одужали);
Донецька обл. — 599 (173 одужали);
Житомирська обл. — 1447 (950 одужали);
Закарпатська обл. — 3214 (999 одужали);
Запорізька обл. — 588 (444 одужали);
Івано-Франківська обл. — 2598 (1129 одужали);
м. Київ — 5465 (1769 одужали);
Київська обл. — 2747 (1503 одужали);
Кіровоградська обл. — 657 (559 одужали);
Луганська обл. — 84 (61 одужав);
Львівська обл. — 6059 (890 одужали);
Миколаївська обл. — 455 (293 одужали);
Одеська обл. — 1835 (822 одужали);
Полтавська обл. — 322 (274 одужали);
Рівненська обл. — 4041 (2016 одужали);
Сумська обл. — 308 (247 одужали);
Тернопільська обл. — 2025 (1230 одужали);
Харківська обл. — 2311 (1188 одужали);
Херсонська обл. — 196 (181 одужали);
Хмельницька обл. — 828 (589 одужали);
Черкаська обл. — 657 (517 одужали);
Чернівецька обл. — 4972 (2120 одужали);
Чернігівська обл. — 560 (145 одужали).

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня було зафіксовано 889 нових випадків коронавірусної хвороби.

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