Коронавірус в Україні: за добу виявлено 914 нових випадків захворювання

21 155 пацієнтів одужало від початку епідемії

21 155 пацієнтів одужало від початку епідемії

Фото: flickr

Станом на 4 липня в Україні лабораторно підтверджено 47 677 випадків COVID-19, за добу зафіксовано 914 нових хворих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Від початку епідемії від COVID-19 померли 1227 пацієнтів, 21 155 хворих одужали.

Кількість активних хворих складає 25 295 осіб. Найбільша кількість активних хворих зареєстрована у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.

У лікарнях перебувають 4247 осіб, з них 102 людини підключені до апарату ШВЛ. Упродовж доби досліджено 11 825 зразків методом ПЛР.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл. — 1936 (1296 одужали);

Волинська обл. — 2663 (801 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1110 (959 одужали);

Донецька обл. — 599 (173 одужали);

Житомирська обл. — 1447 (950 одужали);

Закарпатська обл. — 3214 (999 одужали);

Запорізька обл. — 588 (444 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2598 (1129 одужали);

м. Київ — 5465 (1769 одужали);

Київська обл. — 2747 (1503 одужали);

Кіровоградська обл. — 657 (559 одужали);

Луганська обл. — 84 (61 одужав);

Львівська обл. — 6059 (890 одужали);

Миколаївська обл. — 455 (293 одужали);

Одеська обл. — 1835 (822 одужали);

Полтавська обл. — 322 (274 одужали);

Рівненська обл. — 4041 (2016 одужали);

Сумська обл. — 308 (247 одужали);

Тернопільська обл. — 2025 (1230 одужали);

Харківська обл. — 2311 (1188 одужали);

Херсонська обл. — 196 (181 одужали);

Хмельницька обл. — 828 (589 одужали);

Черкаська обл. — 657 (517 одужали);

Чернівецька обл. — 4972 (2120 одужали);

Чернігівська обл. — 560 (145 одужали).

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня було зафіксовано 889 нових випадків коронавірусної хвороби.