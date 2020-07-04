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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июля 2020, 11:36 5

Минздрав готовит больницы ко второй волне COVID-19 в трех областях

04 июля 2020, 11:36 5
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В больницах первой волны реанимационные отделения переполнены
В больницах первой волны реанимационные отделения переполнены
Фото: flickr
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В связи с ростом количества больных COVID-19 в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях министерство здравоохранения готовится к развертыванию больниц второй волны в этих регионах.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных коронавирусной болезнью и ростом числа госпитализаций, которую мы видим каждый день", - сказал Степанов.

Он добавил, что заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в городе Киеве, составляет близко 41-44%.

По состоянию на 4 июля эти области, а также столица лидируют по количеству больных COVID-19.

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Напомним, увеличение количества больных COVID-19 в Закарпатской области привело к резкому увеличению количества госпитализированных больных.

коронавирус Минздрав Волынь Закарпатье Ровно больницы брифинг
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