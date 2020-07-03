Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 900 нових випадків
За минулу добу 27 хворих померли, 505 осіб одужали
За минулу добу 27 хворих померли, 505 осіб одужали
В Україні станом на ранок 3 липня було зафіксовано 889 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області - 153, у Києві - 105, у Закарпатській - 80 і в Рівненській - 73.
Так, за весь час пандемії в Україні захворіло 46 763 осіб, з них 20 558 одужали, летальних випадків - 1212. Зараз хворіють 24 993 жителя України.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1915 випадків;
- Волинська область — 2571 випадок;
- Дніпропетровська область — 1103 випадки;
- Донецька область — 599 випадків;
- Житомирська область — 1435 випадків;
- Закарпатська область — 3126 випадків;
- Запорізька область — 579 випадків;
- Івано-Франківська область — 2544 випадки;
- Кіровоградська область — 653 випадки;
- м. Київ — 5347 випадків;
- Київська область — 2702 випадки;
- Львівська область — 5883 випадки;
- Луганська область — 84 випадки;
- Миколаївська область — 450 випадків;
- Одеська область — 1792 випадки;
- Полтавська область — 322 випадки;
- Рівненська область — 3950 випадків;
- Сумська область — 304 випадки;
- Тернопільська область — 1990 випадків;
- Харківська область — 2255 випадків;
- Херсонська область — 195 випадків;
- Хмельницька область — 822 випадки;
- Чернівецька область — 4935 випадків;
- Черкаська область — 653 випадки;
- Чернігівська область — 554 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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