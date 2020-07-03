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03 липня 2020, 09:44 6

Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 900 нових випадків

03 липня 2020, 09:44 6
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За минулу добу 27 хворих померли, 505 осіб одужали
За минулу добу 27 хворих померли, 505 осіб одужали
Фото: pixabay.com
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В Україні станом на ранок 3 липня було зафіксовано 889 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області - 153, у Києві - 105, у Закарпатській - 80 і в Рівненській - 73.

Так, за весь час пандемії в Україні захворіло 46 763 осіб, з них 20 558 одужали, летальних випадків - 1212. Зараз хворіють 24 993 жителя України.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 1915 випадків;
  • Волинська область — 2571 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1103 випадки;
  • Донецька область — 599 випадків;
  • Житомирська область — 1435 випадків;
  • Закарпатська область — 3126 випадків;
  • Запорізька область — 579 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2544 випадки;
  • Кіровоградська область — 653 випадки;
  • м. Київ — 5347 випадків;
  • Київська область — 2702 випадки;
  • Львівська область — 5883 випадки;
  • Луганська область — 84 випадки;
  • Миколаївська область — 450 випадків;
  • Одеська область — 1792 випадки;
  • Полтавська область — 322 випадки;
  • Рівненська область — 3950 випадків;
  • Сумська область — 304 випадки;
  • Тернопільська область — 1990 випадків;
  • Харківська область — 2255 випадків;
  • Херсонська область — 195 випадків;
  • Хмельницька область — 822 випадки;
  • Чернівецька область — 4935 випадків;
  • Черкаська область — 653 випадки;
  • Чернігівська область — 554 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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