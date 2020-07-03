Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 900 нових випадків

За минулу добу 27 хворих померли, 505 осіб одужали

За минулу добу 27 хворих померли, 505 осіб одужали

Фото: pixabay.com

В Україні станом на ранок 3 липня було зафіксовано 889 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області - 153, у Києві - 105, у Закарпатській - 80 і в Рівненській - 73.

Так, за весь час пандемії в Україні захворіло 46 763 осіб, з них 20 558 одужали, летальних випадків - 1212. Зараз хворіють 24 993 жителя України.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1915 випадків;

Волинська область — 2571 випадок;

Дніпропетровська область — 1103 випадки;

Донецька область — 599 випадків;

Житомирська область — 1435 випадків;

Закарпатська область — 3126 випадків;

Запорізька область — 579 випадків;

Івано-Франківська область — 2544 випадки;

Кіровоградська область — 653 випадки;

м. Київ — 5347 випадків;

Київська область — 2702 випадки;

Львівська область — 5883 випадки;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 450 випадків;

Одеська область — 1792 випадки;

Полтавська область — 322 випадки;

Рівненська область — 3950 випадків;

Сумська область — 304 випадки;

Тернопільська область — 1990 випадків;

Харківська область — 2255 випадків;

Херсонська область — 195 випадків;

Хмельницька область — 822 випадки;

Чернівецька область — 4935 випадків;

Черкаська область — 653 випадки;

Чернігівська область — 554 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)