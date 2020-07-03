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03 липня 2020, 17:04 1

Спалах коронавіруса зафіксували після весілля на Прикарпатті

03 липня 2020, 17:04 1
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На заході гуляли 44 гості. До медиків звернулось 14 осіб
На заході гуляли 44 гості. До медиків звернулось 14 осіб
Фото з відкритих джерел
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В Івано-Франківській області спалах коронавіруса було зафіксовано після проведення весілля у Городенці. Covid-19 виявлений у 7 осіб.

Про це під час брифінгу заявив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, передає RegioNews.

Відомо, що всього на заході були присутні 44 людини. До лікарів звернулось 14 осіб і у 7 з них ПЦР-результат виявився позитивним.

В Городенківському районі на даний момент на самоізоляції перебувають 16 осіб, у 12 осіб тести показали позитивний результат. Лікувалися амбулаторно 8 осіб, з них 3 - діти.

На сьогоднішній день на амбулаторному лікуванні перебувають 6 осіб", - сказав Федорів.

За його словами, зростання захворюваності пов'язане з пом'якшенням карантину.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявляв, що міські лікарні не будуть приймати пацієнтів з коронавірусом.

Сьогодні стало відомо, що в Івано-Франківську на акцію протесту вийшли близько 300 підприємців - всі вони вимагали переглянути посилення карантинних вимог.

коронавірус карантин Івано-Франківськ весілля Федорів Віталій
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