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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 17:22 8

Україна не буде повертатися до суворого карантину - Степанов

03 липня 2020, 17:22 8
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Він має запроваджуватися при 60 хворих на 100 тисяч населення
Він має запроваджуватися при 60 хворих на 100 тисяч населення
Фото: flickr
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Україна не буде повертатися до суворого карантину, навіть якщо буде показник у понад 60 активних хворих коронавірусом на 100 тисяч населення.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Раніше таку позначку вважали червоною лінією.

Щодо обмежувальних заходів, які діють на території нашої країни, я хочу нагадати: ми перебуваємо в умовах адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації в тому чи іншому регіоні ухвалюються конкретні обмежувальні заходи або пом'якшуються обмежувальні заходи", – сказав міністр.

Він додав, що зараз Україна перебуває на рівні 59,7 осіб на 100 тисяч населення.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня було зафіксовано 889 нових випадків коронавірусної хвороби.

коронавірус Україна карантин МОЗ Максим Степанов
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