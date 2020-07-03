В запорізькому "Металурзі" стався спалах коронавірусу

У семи гравців футбольного клубу "Металург" отримали позитивні результати ПЛР-тестування на COVID-19

У семи гравців футбольного клубу "Металург" отримали позитивні результати ПЛР-тестування на COVID-19

Коронавірусну інфекцію у футболістів виявили під час планового проведення тестування перед грою у Львові.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Запоріжжя.ІНФО", пише RegioNews.

Зараз команда повертається додому. У Запоріжжі буде проведено повторне тестування. Гравці виконують усі рекомендації обласного лабораторного центру і лікарів.

Зазначається, що попереднє тестування на коронавірус футболістам зробили 14 днів тому. Тоді захворювання виявлено не було.

Нагадаємо, станом на ранок 3 липня у Запорізькій області у 579 осіб діагностували COVID-19.

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