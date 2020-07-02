У Полтаві затримали жінку, яка 18 разів "заміновувала" будівлю в Києві

Їй загрожує до 8 років тюремного ув'язнення

Їй загрожує до 8 років тюремного ув'язнення

Фото: REUTERS

Київські правоохоронці затримали в Полтаві жінку, яка "заміновувала" будівлю у Шевченківському районі столиці 18 разів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зловмисниця робила неправдиві заяви про закладену вибухівку через таксофон і мобільний телефон. Тепер їй загрожує 8 років в'язниці.

Наголошується, що на виклики псевдомінера виїжджали слідчі, рятувальники, медики та вибухотехніки. Після ретельного огляду приміщення та прилеглої території підозрілих предметів або речовин виявлено не було.

Правоохоронці фіксували кожен виклик порушниці і протягом кількох місяців намагалися встановити її особу. Пізніше зловмисницю затримали в Полтаві.

Ми з'ясували, що до скоєння правопорушення причетна мешканка Києва, 1964 року народження. Вона здійснювала дзвінки через таксофон за допомогою мобільного телефону, а щоб уникнути відповідальності, змінювала номери мобільних телефонів та адреси таксофонів, з яких робила неправдиві виклики. Після кожного повідомлення жінка відразу виїжджала за межі міста", — заявив заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Антон Кабиченко.

Слідчі почали досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав фігурантці міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, 1 червня невідомий "замінував" міст Метро.

Пізніше чоловіку, який погрожував підірвати міст, слідчі Дніпровського управління поліції повідомили про підозру.