Зґвалтування в Кагарлику: ДБР повідомило про підозру ще двом поліцейським

Всього слідчі повідомили про підозру вже 4 працівникам Кагарлицького відділення поліції

Всього слідчі повідомили про підозру вже 4 працівникам Кагарлицького відділення поліції

Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції. Новим фігурантом справи став оперуповноважений Кагарлицького відділку та ще одну підозру вручили раніше затриманому поліцейському.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, передає RegioNews.

Правоохоронців підозрюються у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 ККУ).

Слідством встановлено, що під час подій, що відбувались у ніч з 23 на 24 травня 2020, правоохоронець за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку", - йдеться у повідомленні.

Після початку розслідування щодо згвалтування до ДБР почали звертатися інші особи з повідомленнями про катування у Кагарлицькому відділку поліції.

Зокрема, на початку січня 2020 року працівники відділку, раніше підозрювані у катуванні та зґвалтуванні, катували двох осіб, щоб отримати зізнання у вчиненні крадіжок.

Правоохоронці били потерпілих, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста. Після доставки потерпілих до Кагарлицького відділу поліції - застосовували до них електричний струм та прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони знаходилися до наступного дня", - повідомили в ДБР.

Крім того, слідством встановлено, що підозрюваний начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції у травні 2020 року з метою отримання зізнавальних показів побив ще одного громадянина. У результаті чого потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

За даними фактами слідчі ДБР повідомили про підозру ще одному працівнику Кагарлицького відділенні поліції, а також затриманим у травні оперуповноваженому та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції, які наразі утримуються у Київському слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.