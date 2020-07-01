На Буковині підліток збував дані кількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу

Юному хакеру виповнилося лише 17 років

Юному хакеру виповнилося лише 17 років

В Чернівецькій області поліція припинила протиправну діяльність підлітка, який збував персональні дані громадян з різних країн світу.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Правоохоронці з’ясували, що підліток здійснював несанкціоноване втручання в автоматизовані системи міжнародних компаній, що займаються електронною комерцією. Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хлопець заволодів конфіденційною інформацією інтернет-користувачів, яку потім продавав на хакерському форумі та через один із месенджерів.

Під час обшуку у молодого хакера вилучили комп’ютерну техніку, смартфони та накопичувачі інформації. Результати судової комп’ютерно-технічної експертизи підтвердили факти несанкціонованого втручання в автоматизовані системи та виявили більше 300 тисяч текстових файлів, які містять персональні дані декількох мільйонів інтернет-користувачів з усього світу.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частинами 1 та 2 статті 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

За такі протиправні дії підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 травня в Івано-Франківську затримали всесвітньовідомого хакера з ніком "Sanix".