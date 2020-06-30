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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
30 червня 2020, 18:06

З 1 липня Міносвіти почне повертати кошти за пробне ЗНО

30 червня 2020, 18:06
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Гроші можна буде отримати до 30 листопада
Гроші можна буде отримати до 30 листопада
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З 1 липня Міністерство освіти разом з ПриватБанком починає повертати кошти, які раніше були внесені на сплату участі у пробному ЗНО.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу банку.

Міністерство освіти і науки України разом із ПриватБанком повертає гроші за участь у пробному ЗНО з 1 липня до 30 листопада”, — йдеться у повідомленні.

Так, кошти повертатимуть учасникам, зареєстрованим у пробному ЗНО.

Для цього потрібно мати будь-яку картку ПриватБанку. Однак фінансовий телефон у ПриватБанку повинен збігатися з телефоном, що було зазначено як основний під час реєстрації на тестування.

Якщо картки немає, банк пропонує звернутись з електронною ID-карткою або паспортом до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Якщо ви вже клієнт банку, можна відкрити віртуальну картку (Digital-картку) в Приват24.

Нагадаємо, через карантин і зміщені строки ЗНО, вступна кампанія в Україні цьогоріч розпочнеться 1 серпня.

Сьогодні, 30 червня у МОН запрацювали "гарячі лінії" та приймальня громадян щодо вступу-2020.

гроші Приватбанк Міносвіти ЗНО пробне ЗНО абітурієнт
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