З 1 липня Міносвіти почне повертати кошти за пробне ЗНО

Гроші можна буде отримати до 30 листопада

Гроші можна буде отримати до 30 листопада

З 1 липня Міністерство освіти разом з ПриватБанком починає повертати кошти, які раніше були внесені на сплату участі у пробному ЗНО.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу банку.

Міністерство освіти і науки України разом із ПриватБанком повертає гроші за участь у пробному ЗНО з 1 липня до 30 листопада”, — йдеться у повідомленні.

Так, кошти повертатимуть учасникам, зареєстрованим у пробному ЗНО.

Для цього потрібно мати будь-яку картку ПриватБанку. Однак фінансовий телефон у ПриватБанку повинен збігатися з телефоном, що було зазначено як основний під час реєстрації на тестування.

Якщо картки немає, банк пропонує звернутись з електронною ID-карткою або паспортом до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Якщо ви вже клієнт банку, можна відкрити віртуальну картку (Digital-картку) в Приват24.

Нагадаємо, через карантин і зміщені строки ЗНО, вступна кампанія в Україні цьогоріч розпочнеться 1 серпня.

Сьогодні, 30 червня у МОН запрацювали "гарячі лінії" та приймальня громадян щодо вступу-2020.