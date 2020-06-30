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30 червня 2020, 14:16 4

У МОН запрацювали "гарячі лінії" та приймальня громадян щодо вступу-2020

30 червня 2020, 14:16 4
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Вони працюватимуть до 15 вересня включно
Вони працюватимуть до 15 вересня включно
Фото: vmestezp.org
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Звернувшись на консультативні телефонні лінії чи особисто у приймальню громадян, вступники зможуть отримати всі роз’яснення щодо вступу до закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти.

Про це пише Regionews з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

На сайті МОН створено окремий розділ, де вступники можуть знайти відповіді на найпоширеніші запитання, покрокові інструкції, інфографіки, документи тощо. Крім того, з початку року ми оперативно даємо відповіді на всі питання через сторінку ВСТУП 2020 на Facebook. Також на каналі МОН в YouTube буде розміщено серію відеороз’яснень щодо особливостей цьогорічного вступу, – зазначив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Приймальня громадян працюватиме у приміщенні Міністерства освіти і науки за адресою: Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 у пн-чт 9:00 – 18:00, у пт 9:00 – 16:45.

Нагадаємо, через карантин і зміщені строки ЗНО, вступна кампанія в Україні цьогоріч розпочнеться 1 серпня.

Міносвіти абітурієнт виш вступна кампанія гаряча лінія громадська приймальня
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