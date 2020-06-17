Уряд схвалив порядок повернення коштів за скасування пробного ЗНО

Повертати кошти будуть через відділення "ПриватБанку"

Повертати кошти будуть через відділення "ПриватБанку"

Фото: Кабмін

Про це під час засідання Уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, особи, які зареєструвалися на пробне ЗНО, отримають повідомлення від банку про зарахування коштів на банківську картку. Також вони зможуть повернути гроші у найближчому відділенні "ПриватБанку".

Шмигаль також запевнив, що основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання скасовувати не будуть.

Наразі немає жодних підстав для скасування основної сесії ЗНО. Воно відбудеться за визначеним планом. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти, і вони його матимуть", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України (МОН) готове провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в безпечних умовах і вважає, що його скасування неприпустима і може створити корупційні ризики при вступі у вузи.