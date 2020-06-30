Аеропорт "Київ" звільнить половину своїх співробітників

Аеропорт розпочинає поетапне скорочення персоналу

Аеропорт розпочинає поетапне скорочення персоналу

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Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) скорочує половину співробітників, для порятунку підприємства від банкрутства внаслідок падіння пасажиропотоку через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу аеропорту.

Аеропорт "Київ" розпочинає поетапне скорочення своїх співробітників, на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що сприяє різкому падінню авіаперевезень та зниженню пасажиропотоку", - повідомили в пресслужбі.

Загалом в аеропорту працюють близько двох тисяч осіб, у суміжних підприємствах, які співпрацюють з ним, - ще 8 тисяч співробітників.

На даний момент кожен підрозділ аеропорту "Київ" вирішує, кого із співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в аеропорту прогнозують повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікують повернення до докарантинного рівня лише за кілька років.

У пресслужбі зазначили, що керівництво Міжнародного аеропорту "Київ" постійно звертається по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і немає.

Раніше повідомлялось, що аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників.