Аеропорт "Київ" звільнить половину своїх співробітників
Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) скорочує половину співробітників, для порятунку підприємства від банкрутства внаслідок падіння пасажиропотоку через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу аеропорту.
Аеропорт "Київ" розпочинає поетапне скорочення своїх співробітників, на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що сприяє різкому падінню авіаперевезень та зниженню пасажиропотоку", - повідомили в пресслужбі.
Загалом в аеропорту працюють близько двох тисяч осіб, у суміжних підприємствах, які співпрацюють з ним, - ще 8 тисяч співробітників.
На даний момент кожен підрозділ аеропорту "Київ" вирішує, кого із співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.
Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в аеропорту прогнозують повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікують повернення до докарантинного рівня лише за кілька років.
У пресслужбі зазначили, що керівництво Міжнародного аеропорту "Київ" постійно звертається по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і немає.
Раніше повідомлялось, що аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників.