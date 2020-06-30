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Міносвіти планує знизити поріг складання ЗНО через карантин
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 16:07 6

Міносвіти планує знизити поріг складання ЗНО через карантин

30 червня 2020, 16:07 6
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Рішення приймуть до того, як учасники ЗНО отримають результати
Рішення приймуть до того, як учасники ЗНО отримають результати
Фото: flickr
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Через складну епідеміологічну ситуацію Міністерство освіти планує знизити поріг складання зовнішнього незалежного оцінювання до 19 балів.

Про це повідомила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає RegioNews.

За її словами, цього року поріг для складання ЗНО вже було зменшено під час пробного тестування, 19 балів порівняно із 21 минулого року.

Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж минулого року - нижче ніж 21", - сказала Вакуленко.

Вона додала, що минулого року поріг був 21 з української мови, а на пробному цього року він був вже 19.

Якщо минулого року учасник, який набрав 19 балів, не міг подавати документи на вступ, то цього року зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин", - розповіла Вакуленко.

Нагадаємо, Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня за умови дотримання низки протиепідемічних заходів.

Через карантин і зміщені строки ЗНО, вступна кампанія в Україні цьогоріч розпочнеться 1 серпня.

міністр освіта Міносвіти ЗНО
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