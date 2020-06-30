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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
30 июня 2020, 18:06

С 1 июля Минобразования начнет возвращать средства за пробное ВНО

30 июня 2020, 18:06
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С 1 июля Министерство образования вместе с ПриватБанком начинает возвращать средства, которые ранее были внесены на оплату участия в пробном ВНО.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-службу банка.

Министерство образования и науки Украины вместе с ПриватБанком возвращает деньги за участие в пробном ВНО с 1 июля до 30 ноября”, — говорится в сообщении.

Средства будут возвращать участникам, зарегистрированным в пробном ВНО.

Для этого нужно иметь любую карточку Приватбанка. Однако финансовый телефон в Приватбанке должен совпадать с телефоном, который был отмечен как основной во время регистрации на тестирование.

Если карты нет, банк предлагает обратиться с электронной ID-картой или паспортом в любое отделение Приватбанка и оформить карту бесплатно за 15 минут. Если вы уже клиент банка, можно открыть виртуальную карту (Digital-карты) в Приват24.

Напомним, из-за карантина и смещенных сроков ВНО, вступительная кампания в Украине в этом году начнется 1 августа.

Сегодня, 30 июня в МОН заработали "горячие линии" и приемная граждан по вступлению-2020.

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