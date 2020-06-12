Камери автофіксації виявили порушника-рекордсмена, що рухався зі швидкістю 237 км/г

Таким чином, було побито попередній "антирекорд" превищення швидкості в 224 км/г

Таким чином, було побито попередній "антирекорд" превищення швидкості в 224 км/г

Фото: flickr

Минулої доби у Києві та області камери автоматичної фіксації зафіксували 47 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція України, передає RegioNews.

Найбільшою швидкість була в автомобіля Volkswagen Touareg, який рухався зі швидкістю 237 км/год на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", - йдеться в повідомленні.

Також було зафіксовано автомобіль Audi A6, який рухався зі швидкістю 213 км/год на трасі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість не більше 110 км/год.

Ще одним "рекордсменом" дня став автомобіль Skoda Fabia, який 10 разів порушував швидкісний режим упродовж дня.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Також МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху.

З 12 червня на дорогах України працюватиме 115 приладів контролю швидкості TruCAM, додаткові радари встановлять на 24 ділянках.