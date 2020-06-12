09:44  12 червня
Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків
15:41  12 червня
Кабмін затвердив і направив до Верховної Ради оновлену програму дій
15:31  12 червня
Під Києвом депутати влаштували бійку зі стріляниною
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 18:12 5

Камери автофіксації виявили порушника-рекордсмена, що рухався зі швидкістю 237 км/г

12 червня 2020, 18:12 5
Читайте также на русском языке
Таким чином, було побито попередній "антирекорд" превищення швидкості в 224 км/г
Таким чином, було побито попередній "антирекорд" превищення швидкості в 224 км/г
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Минулої доби у Києві та області камери автоматичної фіксації зафіксували 47 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція України, передає RegioNews.

Найбільшою швидкість була в автомобіля Volkswagen Touareg, який рухався зі швидкістю 237 км/год на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", - йдеться в повідомленні.

Також було зафіксовано автомобіль Audi A6, який рухався зі швидкістю 213 км/год на трасі М06 Київ-Чоп, де дозволена швидкість не більше 110 км/год.

Ще одним "рекордсменом" дня став автомобіль Skoda Fabia, який 10 разів порушував швидкісний режим упродовж дня.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Також МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху.

З 12 червня на дорогах України працюватиме 115 приладів контролю швидкості TruCAM, додаткові радари встановлять на 24 ділянках.

патрульна поліція ПДР авто порушення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На одеських курортах встановлять тривожні кнопки виклику поліції
12 червня 2020, 17:30
На дорогах України встановлять додаткові камери фіксації швидкості
11 червня 2020, 20:25
Депутати Запорізької облради масово порушили карантин
11 червня 2020, 15:39
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Всі блоги »